МВД России показало «китайцев», которых станут закупать для полиции

Пресс-служба поделилась снимками с совещания Федерального казенного учреждения Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь». Начальнику Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-майору полиции Ленару Габдурахманову показали опытные образцы транспорта, которыми планируют снабдить органы внутренних дел.

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Руководству МВД России показали автомобили, которые планируется закупать в краткосрочной перспективе. На одной из фотографий министерства можно заметить целую плеяду китайских моделей концерна Great Wall: в объектив попали пять кроссоверов и внедорожников Haval! Небольшие партии Dargo и M6 уже есть на балансе МВД, а вот F7 второго поколения, новые H3 и H5 в ливрее полиции замечены впервые.

© t.me/mediamvd

Впрочем, на переднем плане отечественные новинки: комби Sobol NN, адаптированный под нужды МВД, и вариация на тему классической «Нивы» с композитным кузовом от нижегородского «Промтеха». О начинке будущих полицейских машин ничего не известно: возможно, окончательная комплектация ещё не согласована.

Российская полиция с недавних пор не публикует открытые тендеры на закупки транспортных средств, однако закон предписывает приобретать для нужд МВД только отечественные автомобили. К происхождению Haval F7, H3, M6 и Dargo вопросов нет: эти автомобили прописались на заводе в Тульской области. А вот сборку рамного внедорожника Haval H5 в России до сих пор не подтверждали, но его согласование для госзакупок может намекать на скорую локализацию.