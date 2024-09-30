В России продают подержанный Aurus в секретной спецверсии. На сайте бесплатных объявлений появился седан в исполнении Aurora. Судя по табличкам, планировалось сделать десять автомобилей в шоколадном цвете кузова со светло-коричневым салоном, антрацитовыми дисками и полосой вдоль боковин. Однако продавец утверждает, что выпущено пять машин. Цена под стать: за Aurus с пробегом 13,5 тысячи километров хотят выручить 48 500 000 рублей!

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Приобрести новый Aurus Senat может быть непросто: автор объявления утверждает, что срок ожидания составляет восемь месяцев. У дилеров небронированные седаны без пробега стоят от 47,5 до 50 миллионов рублей. Однако альтернативой может быть «бэушная» машина: сейчас в классифайдах есть четыре предложения с «Сенатами» 2021-2023 годов выпуска, у которых от 10 до 41 тысячи на одометре.

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Комплектация Aurora выделяется в общем ряду: все доступные опции здесь есть по умолчанию, нестандартно оформлены и экстерьер, и интерьер. Только у такого Aurus Senat чёрные диски: остальные версии комплектуются серебристыми. О спецверсии напоминают таблички и шильдики. В прошлом году переплата за вариант Aurora составляла от 4,5 до 6,0 миллиона рублей.

Пока дилеры принимают заказы на Aurus Senat образца 2018 года, хотя Федеральная служба охраны уже получает обновлённые седаны и лимузины. Ожидается, что в свободную продажу рестайлинговая модель поступит к концу будущего года, а производство версий для частных клиентов наладят в Республике Татарстан.