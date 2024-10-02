Где-то под Пермью продают необычную самоделку, которую можно кратко описать как «трёхосный грузовик с кабиной от Волги».

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«Пpoдaм сaмoделку. Cобранная нa базe УАЗа и Волги. Mотоp 406 инжeктоp,ГУР. Bce 3 мoста ведущиe, в зaдних 2-x моcтах зaвapки. Едeт oчeнь хopoшo. Гpузоподъeмнocть xорoшaя блaгодapя зaдним cпaренным рecсорaм».

В основе лежит удлинённая рама от внедорожника УАЗ, которая была удлинена и получила дополнительную пару колёс. Интересно, что оба задних моста — ведущие. То есть колёсная формула самоделки — 6х6.

Сверху установлен обрезанный за передними дверьми кузов от легкового автомобиля ГАЗ-24 «Волга» с самодельной задней стенкой и открытая грузовая платформа.

Между кабиной и кузовом находится кран-манипулятор, а в кузове можно увидеть два кресла, развёрнутых против направления движения.

За самоделку (вероятно, без документов), просят 190 тысяч рублей.