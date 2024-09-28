В Китае начинаются продажи гибридного Jetour L7

Плагин-гибридный внедорожник будет продаваться в четырёх комплектациях по цене от 129,8 до 159,8 тыс. юаней. Это примерно 1,71−2,1 млн рублей. Кроссовер ориентирован на семейных покупателей. В Китае автомобиль выходит под названием Jetour Shanhai L7. Под именем Shanhai в Китае выпускаются электрифицированные модели Jetour.

© Jetour

Утверждается, что в дизайне производитель старался отразить сочетание моря и гор. Размеры Jetour Shanhai L7 составляют 4749/1900/1720 мм соответственно, а колёсная база — 2745 мм.

Силовая установка состоит из - бензинового ДВС на 154 л.с. и электромотора на 267 сил, расположенного спереди. Запас хода только на электрической тяги составит 120 км, а в смешанном режиме — 1300 км. В режиме медленной зарядки время восполнения энергии составляет 3 часа, в режиме быстрой — 18 минут с 30 до 80%. Отдельно поддерживается обратная функция заряда, при которой автомобиль может стать источником питания для гаджетов.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Внутри установлены два экрана — один выступает в качестве панели приборов, а второй — как центральный монитор управления.

Автомобиль предлагается в 5- или 7-местной компоновке. В салоне предусмотрено 33 ниши для хранения разных мелочей. Кроме того, есть встроенный холодильник объёмом 5 л с температурным диапазоном от -6°C до + 50°C, поддерживающий шесть режимов и ультрафиолетовую стерилизацию.