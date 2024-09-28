В Китае создадут первую в мире систему автопилота для бездорожья

BYD объявил, что бренд Fang Cheng Bao будет сотрудничать с Huawei над созданием интеллектуального вождения для бездорожья. Первым технологию получит внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8. Это будет первая в мире система автопилота для сложных дорожных условий.

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Система будет основана на версии интеллектуального вождения Huawei ADS 2.0, которое может самостоятельно передвигаться без карт, предотвращать столкновения и самостоятельно парковаться даже без водителя внутри.

BYD заявляет, что подобное сотрудничество с Huawei ломает традиционные границы умного вождения, продвигая автономность на бездорожье.