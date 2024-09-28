К дилерам в РФ поступили седаны Toyota Corolla по цене от 1,9 млн рублей

Несмотря на прекращение официальных поставок Toyota в Россию, культовый седан Corolla вернулся на отечественный рынок. Однако теперь приобрести его можно только через альтернативные схемы, что отражается на цене. П

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На одном из классифайдов выставлены на продажу Toyota Corolla по цене от 1 900 000 рублей. При этом, большинство предложений – это привычные для россиян седаны, а не хэтчбеки. За минимальную сумму в 1 900 000 рублей компания из Владивостока предлагает Corolla с тканевым салоном, 1,5-литровым 121-сильным двигателем, светодиодной оптикой с датчиком света, медиасистемой с навигацией и голосовым управлением, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерой заднего вида, кнопочным запуском двигателя, люком в крыше и 15-дюймовыми литыми дисками.

Сравнивая эту стоимость с ценами на российские автомобили, становится очевидным, что Corolla – это привлекательное предложение. К примеру, седан «Москвич 6» в базовой комплектации стоит минимум 2 200 000 рублей. Топовая LADA Vesta Techno с 122-сильным мотором и вариатором оценивается в 1 865 900 рублей, а в спортивном исполнении Sportline цена достигает 2 222 900 рублей. Цены на другие версии Corolla существенно выше.

В Санкт-Петербурге и Томске за версию со 116-сильным двигателем объемом 1,2 литра и вариатором просят минимум 2 350 000 рублей. В Анапе, Оренбурге и Воронеже седан со 121-сильным двигателем предлагают за 2 400 000 – 2 450 000 рублей. В Томске и Махачкале цены стартуют от 2 490 000 и 2 500 000 рублей соответственно.