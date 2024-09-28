На согласование совместных работ Ford потребовалось 15 минут, а VW — 2 месяца

Огромные транснациональные компании не славятся своей способностью быстро принимать решения. Но некоторые действуют быстрее, чем другие. Босс Ford Джим Фарли рассказал, что за 15 минут подписал совместный проект с VW. На то же самое действие немецкой компании потребовалось два месяца. Быстрое согласие Ford заставило руководителей Volkswagen усомниться в реальности решения из-за разительного контраста в скорости принятия решений.

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Фарли рассказывал о достоинствах работы в семейном бизнесе на конгрессе Automotive News в Детройте, когда объяснял, как Ford и VW объединились, чтобы совместно использовать платформы для серии новых электромобилей.

Руководству Volkswagen потребовалось два месяца, чтобы дать добро на создание предприятия, потому что нужно было заручиться поддержкой семей Пиех и Порше, а также немецкой земли Нижняя Саксония и профсоюзов.

Совсем другой подход использовал Ford. Фарли нужно было лишь совершить короткую прогулку до офиса Билла Форда, председателя правления автопроизводителя и правнука основателя Генри. Билл Форд быстро согласился с тем, что объединение важно для обеих компаний. Поэтому после разговора с ещё несколькими руководителями Ford Фарли позвонил в Volkswagen и сообщил: «Мы готовы к работе».

Но прошло так мало времени, что представитель немецкой компании не был уверен, стоит ли верить Фарли, поэтому спросил: «Вы шутите?».

Эта сделка была заключена в июне 2020 года и дала Ford доступ к платформе ID.4 для электромобилей VW. Благодаря этому, американская компания создала внедорожник Explorer и кроссовер Capri. А Volkswagen использовал разработки Ford для выпуска T7 Transporter и Caravelle на базе архитектуры Transit.