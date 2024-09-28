Новый Omoda C7 для России: официальные фото и характеристики

В телеграм-аккаунте марки появился слайд с основными параметрами модели и снимок экстерьера без камуфляжа. Длина/ширина/высота Omoda C7 равны соответственно 4621/1872/1673 миллиметра при колёсной базе 2700 миллиметров, заявлены шины размерности 235/55 R18 и 235/50 R19. У «семёрки» будет знакомая связка турбомотора 1.6 и 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями.

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Мировая премьера Omoda C7 состоялась в конце апреля, но тогда представители марки умолчали о технике и спецификациях для России. В Поднебесной ожидаются гибриды, а у нас предложат консервативную связку, знакомую по Chery и Exeed. Турбомотор 1.6 разовьёт 275 Нм крутящего момента; мощность не указана, но можно рассчитывать на 150 или 186 лошадиных сил.

Российская Omoda C7 станет доступна с передним или полным приводом. В любом случае у кроссовера будет задняя многорычажная подвеска. В перспективе «семёрка» может получить 8-ступенчатый автомат собственной разработки Chery. Главной «фишкой» интерьера может стать тачскрин диагональю 15,6 дюйма, который можно сдвигать продольно от центрального тоннеля к переднему пассажиру.

В России новый Omoda C7 ждут в 2025 году, хотя в представительстве не раскрывают сроков начала продаж. Ближайшей новинкой суббренда Chery может стать обновлённый бестселлер Omoda C5: снимки локально модернизированного паркетника уже появились, дебют могут приурочить к дню рождения марки в октябре.