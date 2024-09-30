Tesla обвинили в создании «культуры страха» на берлинском заводе

Завод Tesla в Берлине-Бранденбурге, где работает 12 000 человек, подвергается критике за “методы борьбы с больничными”, что привело к обвинениям в создании «культуры страха». В ответ на рост числа больничных, который сейчас составляет 17%, менеджеры Tesla предприняли интересные шаги, включая визиты на дом к 30 сотрудникам, находящимся на больничном.

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Андре Тириг, директор завода по производству, подчеркнул, что Tesla не потерпит прогулов и предположил, что некоторые сотрудники злоупотребляют немецкой системой. Однако профсоюз IG Metall утверждает, что виновата высокая нагрузка на заводе. По словам профсоюза, напряженная рабочая среда приводит к стрессу, что стало причиной увеличения числа больничных. Оставшиеся здоровые работники сталкиваются с растущими нагрузками из-за нехватки персонала, что создает напряженную атмосферу и приводит к ещё большему числу больничных.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, был уведомлен о ситуации и заявил, что ситуация «выглядит безумной», и пообещал разобраться.