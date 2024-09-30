Mazda раскрыла комплектации и цены наследника шестой модели

Mazda раскрыла комплектации и цены наследника модели 6. Японская марка начала принимать заявки на модель EZ-6 — легковушку длиной 4,9 метра, которая построена на платформе Changan EPA. По сути речь идёт о наследнике Mazda6, и дизайн выдержан в духе предшественника, а вот техника совсем другая. Новая модель бывает последовательным гибридом или электрокаром, цены варьируются от 160 до 200 тысяч юаней (23-28 тысяч долларов).

© Motor.ru

Премьера Mazda EZ-6 состоялась пять месяцев назад, но характеристики официально подтверждены только сейчас. В гибридной версии у лифтбека будет 95-сильный «атмосферник» 1.5, который не связан с колёсами и работает в виде генератора. Заднюю ось вращает 218-сильный (320 Нм) электромотор. Заявлены батареи ёмкостью 18,9 или 28,4 киловатт-часа, автономность без активации ДВС составляет 130 или 200 километров, а общий запас хода — до 1300 километров (CLTC).

Альтернатива — «чистый» электромобиль. У него тоже задний привод, электромотор развивает 258 сил и 320 Нм. У начальной версии батарея ёмкостью 56,1 киловатт-часа, опция — ячейки на 68,8 киловатт-часа. Запас хода составляет от 480 до 600 километров (CLTC). Снаряжённая масса Mazda EZ-6 варьируется в диапазоне от 1,78 до 1,96 тонны. Топ-версиям обещаны аудиосистема Sony с 14 динамиками, автопилот второго уровня, отделка кожей и замшей, а также 50-дюймовый проекционный экран.

У китайских дилеров Mazda новая EZ-6 начнёт появляться через месяц, 26 октября, а первые клиенты получат свои машины к концу года. По местным меркам лифтбек недорог, ведь базовая Tesla Model 3 обойдётся в 232 тысячи юаней (33 тысячи долларов), что не мешает ей быть в лидерах продаж. Впрочем, исходный Deepal SL03 компании Changan ещё дешевле: от 140 до 160 тысяч юаней.