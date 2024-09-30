Универсал BMW 5-Series получил новую базовую версию и гибридный мотор

Универсал BMW 5-Series: новая базовая версия, гибрид и электрокар. Спустя семь месяцев после премьеры «пятёрки» в пятидверном кузове гамму расширили почти вдвое. Если изначально универсал BMW 5-Series был либо электромобилем, либо дизельным умеренным гибридом, то теперь в гамму добавили базовую бензиновую версию, заряжаемый гибрид и «промежуточный» электрокар. Обошлось без сюрпризов: у седана такие силовые установки были.

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Начальной версией является BMW 520i Touring с бензиновым двигателем 2.0 и задним приводом. Турбомотору помогает 48-вольтовый стартер-генератор, вместе они выдают 208 лошадиных сил и 330 Нм. Стоит такой универсал 60 тысяч евро. Альтернатива — бензиновый заряжаемый гибрид 550e xDrive Touring. За 79,3 тысячи евро добавляется полный привод, а пиковая отдача составляет 489 лошадиных сил.

Ещё в линейке появился электромобиль BMW i5 xDrive40 Touring с двумя электродвигателями, полным приводом и пиковой отдачей 394 лошадиные силы и 590 Нм. Запас хода составляет 520 километров (WLTC). Стоит такой автомобиль 77,6 тысячи евро. Изначально баварская марка предлагала либо заднеприводный i5 eDrive40, либо «заряженную» версию i5 M60 xDrive.

До сих пор универсалы BMW 5-Series не доступны с шестицилиндровым дизелем (540d), а ещё в гамме нет относительно недорогого заряжаемого гибрида (530e). У седана все эти модификации в наличии, так что расширение семейства двухобъёмников впереди. А ещё на этой неделе поработали над конфигуратором новой «единички».