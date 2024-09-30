Появились официальные фото обновленного Geely Monjaro

Обновленный Geely Monjaro: официальные снимки и особенности. В Китае опубликовали проморолики, в которых модель раскрывается досрочно. На внутреннем рынке Geely Monjaro (он же Xingyue L) сохранит проверенную начинку (Volvo CMA), но отличится другой решёткой радиатора, пересмотренной гаммой колёсных дисков, новой палитрой цветов кузова и видоизменённым интерьером. Продажи стартуют 23 октября, заметного подорожания не ожидается.

© Motor.ru

Примета обновлённого Geely Monjaro — вертикальная решётка радиатора без частых вогнутых прутьев. Также кроссовер лишился фирменного тёмно-зелёного цвета кузова: тон сохранён, но оттенок другой. Наконец, опознать рестайлинг можно, заглянув в салон: у центрального тоннеля нет ручки для переднего пассажира, а блок «горячих» клавиш под тачскрином медиасистемы исчез.

© Geely

© Geely

© Geely

Органы управления перекомпонованы: шайба выбора ездовых режимов сместилась назад, селектор трансмиссии стал «хрустальным», изменились отделочные материалы. Ниша для беспроводной зарядки теперь расположена ближе к центральному подлокотнику. При этом переднюю панель оставили практически нетронутой: те же три экрана, та же конфигурация дефлекторов.

В Китае модель можно отнести к бензиновым бестселлерам, поэтому технику менять не стали: у базовой версии 2,0-литровый двигатель Volvo сочетается с 7-ступенчатым «роботом», у топ-версий — с 8-ступенчатым автоматом Aisin и полным приводом. Сейчас цены стартуют со 122 200 юаней (17,5 тысячи долларов) с учётом дилерских скидок. У нас обновлённый Geely Monjaro может появиться под маркой Knewstar.