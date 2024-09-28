Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно сел в Ульяновске

Самолет, направлявшийся из Москвы в Самару, экстренно приземлился в Ульяновске из-за технической необходимости. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Ульяновска.

"[Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно] приземлился и уже готовится к вылету. <…> В ближайшее время должен вылететь по дальнейшему своему направлению, то есть в Самару направиться", - отметили в аэропорту.

По данным собеседника агентства, причиной стала "техническая необходимость" со стороны авиакомпании.