Bugatti показала альтернативный дизайн 1800-сильного Tourbillon. В официальном видеоролике французская марка поделилась закулисными подробностями о разработке преемника Chiron. Похоже, стилисты черпали вдохновение в эффектном McLaren F1, ведь именно этот гиперкар изображён на стенде позади спикеров. Альтернативный вариант Bugatti Tourbillon был близок к серии: в бюро даже создали полноразмерный функциональный прототип!

© Motor.ru

Bugatti Tourbillon дебютировал три месяца назад, но производство задержится до 2026 года. Пресс-служба марки решила рассказать о других вариантах дизайна, которые отбраковали в процессе разработки. Как можно судить, общих кузовных деталей нет вовсе: дизайнеры раздумывали над совсем другим корпусом с меньшей площадью воздухозаборников и более компактными зеркалами.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Почему альтернативные варианты дизайна остались только в виде математических моделей и прототипов? Возможно, всё дело в недостаточной узнаваемости. Серийный Tourbillon безошибочно идентифицируется, как Bugatti, характерные элементы видны с любого расстояния — это и овальные боковины, и решётка радиатора в виде подковы. Наверняка были и чисто технические причины.

Тираж Bugatti Tourbillon ограничен 250 экземплярами, хотя в реальности машин с подобной техникой может быть больше: обычно выпускаются и спецверсии, и родстеры, созданные вокруг аналогичной силовой структуры. Базовая цена на 1800-сильный гиперкар с атмосферным V16 — 3,8 миллиона евро.