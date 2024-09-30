Власти США хотят ограничить габариты внедорожников и пикапов. Американский конгресс задумался над стандартами высоты и видимости транспортных средств. Федеральное правительство пришло к выводу, что размеры внедорожников и пикапов достигли своего предела, а дальнейшее увеличение невозможно. К такому выводу власти подтолкнула статистика смертности пешеходов в США: за 15 лет количество сбитых насмерть пешеходов выросло на 75 процентов.

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Среднестатистический американский легковой автомобиль за 15 лет стал на 25 сантиметров длиннее, на 20 сантиметров выше и на 450 килограммов тяжелее. Внедорожники и пикапы заняли свыше 75% авторынка, тогда как в 2009 году их доля составляла 38%. Более крупные автомобили безопаснее для водителя и пассажиров, однако в столкновениях с пешеходами размеры и масса играют против потерпевшего.

Законотворцы потребуют от Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) установить стандарты, которые будут применяться в том числе против тяжёлых пикапов и полноразмерных внедорожников. Также в Конгрессе требуют включить защиту пешеходов в программу краш-тестов: сейчас столкновения с пешеходами проводятся, но не влияют на итоговую оценку IIHS.

Безопасность — не единственный аргумент против больших автомобилей. Такие транспортные средства требуют дополнительного пространства на парковке, вызывают повышенный износ дорог и производят больше выбросов диоксида углерода. Впрочем, в прошлом Конгресс уже инициировал подобные ограничения, но законопроект так и не приняли.