Допуск автошкол к обучению от ГАИ можно проверить онлайн

Кандидаты в водители на сайте Госавтоинспекции могут проверить автошколы на наличие разрешения от ведомства на образовательную деятельность, чтобы исключить недопуск к экзаменам на получение водительских прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В соответствии с требованиями порядка выдачи заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также соискателей лицензий на осуществление образовательной деятельности по указанным программам. Сведения о наличии у образовательных организаций заключений размещаются в каждом из региональных сегментов официального сайта Госавтоинспекции ("госавтоинспекция.рф") в разделе "онлайн справочники, реестры" под заголовком "автошколы", - сказал собеседник агентства.

В Россию привезли новый просторный и хорошо оснащенный корейский седан

В МВД напомнили, что 1 апреля текущего года вступил в силу закон, согласно которому автошколы должны иметь заключение о соответствии учебно-материальной базы требованиям программ обучения водителей автомобилей соответствующих категорий и подкатегорий.

Данное заключение выдается инспекторами ГАИ. В случае если автошкола не имеет соответствующую лицензию, то кандидату в водители могут отказать в допуске к сдаче экзамена на права и не выдать водительское удостоверение.