Stellantis отказывается от планов по переработке аккумуляторов

Свертывание экопроекта: Stellantis прекращает переработку аккумуляторов с Orano.

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Stellantis и Orano, французский гигант в области ядерной энергетики, приняли неожиданное решение о прекращении совместного проекта по переработке аккумуляторов для электромобилей, который должен был начаться в 2026 году. Это предприятие рассматривалось как ключевой элемент стратегии Stellantis по созданию устойчивого цикла производства и использования материалов, пишет 32CARS.RU.

Отмена проекта стала известна после того, как компании признали, что их первоначальное соглашение, меморандум о взаимопонимании, не предусматривал обязательств. В то время как другие игроки рынка, такие как Renault, активно развивают собственные инициативы по переработке батарей, чтобы снизить издержки и уменьшить зависимость от импорта ценных материалов, особенно из Китая.

Stellantis не исключает возможности поиска новых партнеров для реализации проектов по переработке аккумуляторов, но пока конкретных планов и соглашений не объявлено.