Водителям напомнили о новых «автомобильных» законах и правилах в октябре

С октября в России увеличатся ставки утилизационного сбора, упростится процедура оформления ДТП, пишут «Известия». Изменения начнут действовать уже с первого числа.

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С 1 октября начнет действовать постановление правительства РФ, согласно которому будет произведена индексация ставок утилизационного сбора на транспорт. На первом этапе размер утильсбора увеличится на 70-85%. Изменения не затронут граждан, которые ввозят автомобили в страну для личного пользования.

Также с 1 октября водителям станет проще составлять протоколы ДТП. На бланках, которые выдаются вместе с полисом, появится QR-код со ссылкой на портал «Госулуг». Там содержатся описание порядка оформления аварии по европротоколу и специальное приложение. По данным Центробанка, через сервис можно подать заявление на возмещение убытков без посещения страховой компании.

Дополнительно автоматизированная информационная система страховая станет единственным источником данных о выданных полисах на жилье и транспорт. На сайте НСИС будет действовать единое бюро страховых историй, а в личном кабинете появятся все сведения по ОСАГО.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить курение электронных сигарет за рулем. Штраф будет составлять 1,5 тысячи рублей. Также камеры будут фиксировать использование водителями смартфонов.