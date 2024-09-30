Для культовой Toyota из 1980-х стали выпускать новые кузова. На китайском маркетплейсе Alibaba обнаружили объявление о продаже компонентов для заднеприводного купе Sprinter Trueno / AE86. Оригинальная модель дебютировала 40 лет назад, но остаётся популярной у любителей дрифта и тюнинга. Производитель кузовов — китайская фирма Jiangsu Aodun Automotive Industry Co. Права у Toyota покупать не стали, хотя в первом приближении технология соблюдена.

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Китайский кузов полностью комплектный: есть остов, двери, крышка багажника и капот, все детали загрунтованы, но не окрашены. Конструкция соответствует заводской спецификации: компоненты стальные, штампованные, сварные. Вероятно, в Поднебесной взяли исходную Toyota AE86 и воспользовались реверс-инжинирингом. Остаётся открытым вопрос качества металла и жёсткости кузова.

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Цены есть в открытом доступе, но предложение рассчитано скорее на мастерские. Выгодно заказывать кузова партиями: если выкупить пять заготовок, цена составит 9500 долларов за штуку, если пятьдесят заготовок — 8000 долларов за штуку. Расходы на доставку не включены. Важно отметить, что возродить производство запчастей решил один из крупнейших поставщиков штампованных деталей в Китае: Jiangsu Aodun Automotive Industry Co. является подрядчиком концерна FAW.

Как Toyota отнеслась к инициативе китайского завода пока неизвестно, но с Alibaba объявление о продаже кузовов убрали спустя три дня после публикации американских журналистов. Однако компоненты уже выпущены, просто покупателя будут искать не столь открыто.