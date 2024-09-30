Власти США готовы к запрету продаж бестселлеров Lincoln и Buick. Представитель Министерства торговли США подтвердил агентству Reuters, что все автопроизводители должны будут прекратить импорт автомобилей из Китая. Чиновник подчеркнул: новый закон, направленный на борьбу с китайским оборудованием и программным обеспечением, распространится в том числе на популярные модели американских марок, собранные в Поднебесной.

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Глава управления информационно-коммуникационных технологий Министерства торговли США Лиз Кэннон сказала, что под запрет попадёт любое транспортное средство, произведенное в Китае и проданное в США. Специалист добавила, что Ford и General Motors осознают, что в будущем сборочные конвейеры в Китае для рынка США придётся закрыть или перенести в другое место.

Чиновники не называли модели напрямую, но не секрет, что в США продаются кроссоверы Buick Envision и Lincoln Nautilus китайской сборки. Оба достаточно успешны: за первые шесть месяцев 2024 года General Motors продал около 22 тысяч машин, а Ford — около 17,5 тысячи экземпляров. В обоих случаях речь идёт о бестселлерах брендов. Впрочем, Лиз Кэннон не исключила, что поначалу продолжение продаж будет возможно при получении «специального разрешения».

Кроме Ford и General Motors под действие закона попадут Volvo и Polestar. Власти США подчеркнули, что со шведскими марками также ведётся работа по снижению рисков. Из заявления Volvo следует, что решение о запрете ещё не принято, и стороны ищут компромисс в сложившейся ситуации.