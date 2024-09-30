Тяжелые пикапы Ford Super Duty получили апгрейд и 7,3-литровый V8

Ford заставит переплатить покупателей 7,3-литровых пикапов Super Duty. В США начали принимать заказы на самые тяговитые F-Series 2025 модельного года. С момента премьеры прошло менее полутора лет, поэтому время глобальных внешних и технических улучшений не пришло. В гамму добавлен заводской антихром, расширен функционал телематики Ford Pro, на смену топ-версии Limited пришёл пакет Plus для комплектации Platinum.

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Ford F-250 Super Duty подорожал на 330 долларов, F-350 Super Duty прибавил 580 долларов. Надбавка чисто символическая, ведь цены стартуют с 45,3 тысячи долларов без учёта доставки. Однако желающим купить пикап с флагманским бензиновым двигателем придётся раскошелиться: если раньше 7,3-литровый V8 (436 сил, 658 Нм) был доступен для всех комплектаций, то теперь только для самых богатых версий King Ranch и Platinum!

В абсолютных величинах это значит, что клиентам придётся переплатить около 32 тысяч долларов или согласиться на другие агрегаты. Базовый двигатель — бензиновый 6,8-литровый V8 (411 сил, 603 Нм), альтернатива — супердизель V8 объёмом 6,7 литра, который выдаёт до 507 лошадиных сил и 1625 Нм! В июле «голубой овал» признал, что спрос на Super Duty превышает предложение, и даже при полной загрузке заводов клиентам приходится ждать.

Пока тяжёлые пикапы Ford обходятся без электрификации, но на 2026 год запланирован рестайлинг, который превратит Super Duty в гибриды. Также в гамму может быть добавлен инфернальный Super Duty Raptor, хотя прототипов такой версии фотошпионы не видели. Уже сейчас самые дорогие пикапы стоят больше 100 тысяч долларов.