Стало известно, обяжут ли электросамокатчиков сдавать на права

Власти могут обязать электросамокатчиков сдавать на права, предположил заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков в комментарии для журнала.

Читатели попросили редакцию ответить на вопрос о том, реально ли ввести права на управление самокатами и прочими СИМ.

«Конечно. Более того, такой опыт уже есть. Вспомните, было время, когда на дорогах сновали 50‑кубовые мопеды, доставлявшие немало проблем с безопасностью движения. Но с 2013 года ввели «права» в том числе для них – и сейчас они ездят реже, но, в основном, чинно и благородно», — отметил эксперт.

Гудков уточнил, что как только сложится политическая воля, в сфере СИМ можно будет навести аналогичный порядок.

Редактор «За рулем» Сергей Зиновьев отметил, в свою очередь, что летом Госдума приняла поправки в КоАП, ужесточающие наказания для развозчиков пиццы и других курьеров.

В частности, предусматриваются штрафы до 2500 рублей за создание помех пешеходам, до 3000 рублей за пользование самокатом вдвоем, до 5000 за превышение скорости.

По его словам, за порядком в этой сфере следят Госавтоинспекция и некоторые муниципальные службы. В скором будущем, добавил он, им начнут помогать камеры.