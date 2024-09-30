Ушел из жизни Бруно Сакко — дизайнер культовых Mercedes-Benz 1980-х и 1990-х

Ушел из жизни дизайнер культовых Mercedes-Benz 1980-х и 1990-х. Журналисты выяснили, что 19 сентября в пригороде Штутгарта умер Бруно Сакко: шеф-дизайнер Daimler-Benz AG в период с 1975-го по 1999 год. Итало-немецкий автомобильный дизайнер и главный инженер отвечал за облик всех дорожных автомобилей, автобусов и грузовиков Mercedes-Benz на протяжении четверти века! Любимым проектом Сакко был Mercedes-Benz 190 (W201).

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Под руководством Бруно Сакко были разработаны все «Мерседесы» 1980-х и 1990-х: он отвечал за три поколения S-Классов (W126, W140, W220), кабриолет R129 SL, бизнес-седаны E-Class (W124, W210), а также компактные модели C-Class (W201, W202, W203). Шеф-дизайнер приложил руку к первому M-Class, а заключительным проектом маэстро стал SL в кузове R230.

Именно Бруно Сакко можно считать автором двух узнаваемых стилей Mercedes-Benz: сначала под его руководством создали целую плеяду угловатых моделей с рублёными формами, а затем резко перешли к раздельным круглым фарам. Оба решения стали визитной карточкой машин из Штутгарта на долгие годы. После выхода на пенсию в 1999 году Бруно Сакко ездил на Mercedes-Benz 560SEC (C126) 1989 года выпуска и Mercedes-Benz E-Class Coupe (C238) 2019 года выпуска.

Среди концепт-каров Бруно Сакко можно выделить раннюю работу — Mercedes-Benz C111. Смелый спорткар, так и не ставший серийным, мы вспоминали в минувший четверг, когда о кончине прославленного художника ещё не было известно.