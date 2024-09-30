АвтоВАЗ продолжает тесты новых российских Renault Sandero: фото. В Сети появились свежие снимки пятидверок третьего поколения, сделанные около Волжского автозавода. Судя по открытым данным, собственником и страхователем автомобиля является акционерное общество АвтоВАЗ, а установлены на Renault Sandero Stepway специальные «тестовые» номера Lada. По слухам кросс-хэтчи планируют локализовать в Санкт-Петербурге под маркой XCite.

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Проект Renault Sandero Stepway нового поколения был в высокой степени готовности, когда французская марка вышла из состава акционеров Lada. Поскольку в Тольятти сохранилась целая плеяда прототипов и техническая документация, а к лету 2022 года кросс-хэтчи планировали локализовать на АвтоВАЗе, есть неподтверждённые данные, что Sandero Stepway всё-таки пойдут в серию, но под другим брендом.

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Судя по фотографиям очевидцев, российская пятидверка во многом повторяет бразильский Renault Kardian. Салоны и вовсе могут быть почти идентичны: на это намекает похожий «парящий» тачскрин медиасистемы. Изначально в иерархии Sandero Stepway должен был быть выше Lada Iskra, и даже в случае импортозамещения расклад едва ли поменяется.

АвтоВАЗ категорически опровергает возобновление производства Sandero Stepway на заводе в Санкт-Петербурге. Однако после нескольких месяцев тишины прототипы французских кросс-хэтчей стали активно тестировать в Тольятти, а целый автовоз с предсерийными машинами вывезли с территории завода.