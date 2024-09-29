Китайский дилер раскрыл цены минивэна BYD: это будущий бестселлер. Один из дистрибьюторов концерна начал принимать заказы на модель Xia, хотя презентация ещё впереди. Речь идёт об упрощенном аналоге Denza D9: самого продаваемого минивэна в Китае. Под материнской маркой станут выпускать гибридный однообъёмник, который немного компактнее и дешевле бестселлера. Ожидаемые цены — от 290 до 350 тысяч юаней (41-50 тысяч долларов).

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На автосалоне в Чэнду BYD показала прототип Xia с наглухо затонированными стёклами. Экстерьер не секрет, габариты известны по сертификационным документам. Длина/ширина/высота минивэна равны соответственно 5145/1970/1805 миллиметрам, колёсная база — 3045 миллиметров. Таким образом, разница с Denza D9 всего 6,5 сантиметра по расстоянию между осями и 10,5 сантиметра по общей длине.

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Гибридный вариант оснастят 156-сильным турбомотором 1.5 и электродвигателем мощностью 272 лошадиные силы. Запас хода на электротяге составит 145 километров, а общая автономность может составить около 1000 километров. Стартовая цена 290 тысяч юаней означает, что BYD Xia окажется на 18% дешевле базовой Denza D9 (от 340 тысяч юаней или 48,5 тысячи долларов).

Хотя бренда Denza на подъёме, из числа учредителей недавно вышел Mercedes-Benz. Дата начала продаж «родственного» минивэна BYD Xia не называется, но скорее всего салон, комплектации и характеристики раскроют осенью, а первые машины доберутся до дилеров к концу года.