Volkswagen начал продажи нового Passat в кузове седан. «Глобальная» модель в кузове B9 доступна только в кузове универсал, но история версии с классическим форм-фактором продолжилась в Поднебесной. Собирают Volkswagen Passat с приставкой Pro на мощностях SAIC-VW, спереди локальная версия повторяет европейскую, но начинка отличается. Седан с 2,0-литровым турбомотором стоит от 190 до 224 тысяч юаней (27-32 тысячи долларов), но будут и более доступные варианты.

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Премьера Volkswagen Passat Pro состоялась месяц назад, а теперь модель можно заказать, правда, пока только с топовым мотором. У такого седана двигатель 2.0 развивает 220 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Технически идентичный Volkswagen Magotan 380TSI стоит почти столько же: от 190 до 227 тысяч юаней (27-32,4 тысячи долларов).

Китайские потребители могут купить Passat Pro с двумя вариантами дизайна: есть опциональный спорт-пакет, который означает другие бамперы, диски и заводской антихром. Салон в любом случае рассчитан на пятерых, среди опций трёхэкранная передняя панель, проекционный дисплей, мультиконтурные кресла с электрорегулировками, 30-цветная подсветка интерьера и аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками.

До конца осени Volkswagen наверняка выведет на рынок 1,5-литровый Passat Pro: такая версия уже сертифицирована. Цены удастся снизить, ориентир — 160 тысяч юаней (23 тысячи долларов) с учётом дилерских спецпредложений.