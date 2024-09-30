Porsche 944 превратили в необычный шестиколесный пикап

Porsche никогда не выпускал пикапов — и, будем надеяться, никогда не будет. Однако, это не значит, что грузовых Porsche в природе не существует. Посмотрите, например, на этот дикий 6-колёсный пикап, выставленный на продажу за кругленькую сумму.

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Очевидно, что этот автомобиль был создан не на заводе. Он начал свою жизнь как Porsche 944 1987 года, и в течение 26 лет — с 1995 по 2021 год — он медленно превратился из спорткара в шестиколесный пикап, используя в основном аутентичные детали Porsche. В настоящее время он выставлен на аукцион в Карлсбаде, Германия

В описании указано, что на сборку автомобиля ушло более 2500 часов, а удлиненное шасси теперь оснащено тремя осями, взятыми у Audi 200 Turbo. Длинный грузовой отсек отделан дубом и включает в себя большой алюминиевый ящик, в котором можно разместить съемные панели крыши. Кузов даже оснащен регулируемыми креплениями, так что он также очень практичен.

В машину было внесено множество других усовершенствований. Например, пикап получил фары от 924 Carrera GT и комплект колес BBS от 993 Turbo, обутых в шины 205/50 спереди и 255/40 сзади. Сзади даже есть фаркоп.

Под капотом сохранился оригинальный 3,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Porsche мощностью 240 л. с., хотя в описании указано, что это не тот же мотор, с которым автомобиль вышел из ворот завода. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач. Любопытно, что нет никаких упоминаний о том, какие из задних колес автомобиля являются ведущими.

В салон Porsche было внесено несколько приятных дополнений. Например, на рулевом колесе появились специальные значки «Porsche Pickup», сиденья обтянуты ярко-оранжевой тканью, а на порогах появились специальные надписи «944S 6 Pickup».

Начальная ставка на аукционе Kickdown составляет солидные €99,990 (~10,5 млн рублей).