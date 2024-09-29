В Беларуси начнут собирать седан Geely с 45-дюймовым экраном. «Российская газета» утверждает, что на заводе в Борисове локализуют производство электрокара Galaxy E8 — пятиметровой модели бизнес-класса. В минувшую пятницу седан протестировал премьер-министр Беларуси Роман Головченко: глава Правительства заявил, что по динамике китайский автомобиль напоминает спорткар. В России Geely Galaxy E8 белорусской сборки тоже ожидают.

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Презентация Geely Galaxy E8 состоялась в октябре прошлого года, а на китайский рынок электрический седан вышел в конце декабря. Модель доступна с задним (272 силы) или полным (646 сил) приводом, батареями ёмкостью 62 или 76 киловатт-часов и запасом хода 550 или 620 километров (CLTC). Самый дорогой электромобиль разменивает 100 км/ч с места за 3,5 секунды.

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«Фишкой» Galaxy E8 можно считать 45-дюймовый дисплей с разрешением 7680*936 пикселей. Это не три экрана под одним стеклом, а единый широкоформатный девайс, на котором можно играть в видеоигры и смотреть кино! Среди премиум-опций — автопилот с лидаром, проекционный дисплей, кресла с массажем, вентиляцией и подогревом, аудиосистема с 12 динамиками и спутниковая связь.

В Китае электроседаны стоят от 158 до 208 тысяч юаней (22,5-30 тысяч долларов) с учётом скидок. Премьер-министру Беларуси показывали топ-версию, вероятно, её и планируют вывести на рынок первой. На внутреннем рынке есть семь комплектаций, но в странах СНГ такое разнообразие без надобности, так что гамму наверняка сократят.