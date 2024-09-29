Россиянам раскрыли месяц для планирования замены шин на зимние

В октябре снег в Центральной России не ожидается, поэтому автомобилисты могут запланировать замену летних шин на зимние на ноябрь. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, температура в октябре 2024 года будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. Холоднее плюс пяти градусов станет только в конце месяца или начале ноября.

«Как минимум в течение двух декад октября выпадение снега и снежный покров не прогнозируется, — раскрыл Тишковец. — Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь».

Ранее москвичам рассказали, что «бабье лето» придет в столицу в октябре. Для этого должна установиться прохладная — плюс 15-17 градусов в дневные часы — и солнечная погода.