Появились первые изображения субкомпактного кроссовера Renault 4

Компания Renault показала первые изображения нового Renault 4. Электрокар представят в середине октября, а в продажу запустят в 2025 году. Внешне новинка будет во многом повторять концепт Renault 4Ever Trophy, показанный в 2022-м, и в её облике сохранятся отсылки к оригинальной модели.

© Motor.ru

У Renault 4, выпускавшегося с 1961 по 1994 год, были разные версии: хэтчбек, фургон, пикап и даже пляжное багги Plein Air без крыши и дверей, зато с увеличенным дорожным просветом. В 2019-м Renault показала электрический e-Plein Air с силовой установкой от Twizy, а в 2021-м было объявлено, что R4 вернётся в модельный ряд — разумеется, как кроссовер. Официально машина будет называться Renault 4 E-Tech electric. Её покажут на Парижском автосалоне 14 октября, и уже в 2025 году новинка выйдет на рынок.

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

В основу электрокара ляжет «тележка» AmpR Small от Renault 5. «Четверка» первой из моделей Renault получит модный светящийся логотип, хотя в целом сохранит стиль и харизму предшественника. Отсылок к исторической модели более чем достаточно: и трехсегментые фары, и трапециевидные задние окошки, и «клыки» в переднем бампере, и, конечно, выштамповки на боковинах, напоминающие пластиковые накладки оригинального Renault 4. Фишкой электрокара будет и складная матерчатая крыша — но она достанется не всем исполнениям.

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

Данных о технике нет. Концерт Renault 4Ever Trophy, показанный в 2022 году, оснастили электромотором на передней оси (136 л.с.) и тяговой батареей емкостью 42 киловатт-часа. У родственного Renault 5 силовых установок три на выбор — мощностью 70 (95 л.с., 215 Нм), 90 (120 л.с., 225 Нм) и 100 киловатт (150 л.с., 245 Нм). Емкость батареи — 40 либо 52 киловатт-часа. Запас хода — до 410 километров.