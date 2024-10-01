Новый кроссовер Lada на базе Vesta не получит полный привод

В своё время этот запрос автолюбителей в сторону АвтоВАЗа стал мемом, который органично дополняли фантазии про внедрение дизельных Lada. Речь идёт, конечно же, о системе полного привода, который желали видеть на уже почившем Xray, на кросс-версиях Granta, Vesta и Largus. Производитель напомнил, почему концепция полноприводных легковушек из бюджетного сегмента несостоятельна.

© Российская Газета

"В бюджетной ценовой нише выпуск полноприводных легковушек нерентабелен, ибо отсутствует достаточный спрос. Точка", - сказали на АвтоВАЗе, приведя в пример иностранных конкурентов, которые в том числе выпускались в РФ.

Можно ли это считать ответом на вопрос о том, появится ли полный привод у кроссовера на базе Lada Vesta? Отчасти да. Во-первых, платформа "Весты" не предполагает установку AWD изначально. Да, платформу под кроссовер глубоко модернизируют, но здесь же сразу же возникает "во-вторых": полный привод неизбежно приведёт к значительному для рядового клиента Lada росту цены. Возвращаемся к цитате выше про спрос. АвтоВАЗ всё же заинтересован в выпуске массовой продукции со стабильным спросом, а нишевые продукты выпускает другое подразделение - Lada Sport.

В-третьих, для тех, кому действительно нужна система 4х4, у АвтоВАЗа есть Lada Niva, для которой анонсированы обновления.