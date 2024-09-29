Volkswagen попробует отказаться от салонов из дешевого пластика. Руководитель отдела дизайна Энди Миндт и руководитель отдела стратегии дизайна Кристиан Шрайбер раскрыли подробности о будущих моделях в интервью Top Gear. В приоритете Volkswagen останется функциональность, а не вычурность, но чрезмерная экономия останется в прошлом.

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«Мы попытаемся отказаться от дешевого пластика и вложить деньги в ткани», — подчеркнул Миндт.

Примером разумной экономии может служить упрощение дверной карты. Сейчас она состоит из трёх частей, но в будущем эта деталь будет отформована из одного элемента с дверной ручкой и подлокотником посередине. Дизайнеры сфокусируются на точках соприкосновения, то есть продолжат вкладываться в те элементы, которые больше задействованы водителем и пассажирами.

Интересно, что дерзкий дизайн Volkswagen не считает «крутым»: необходимости быть агрессивным на публике нет. Идеология немецкой марки — «быть хорошими парнями». Важно придавать автомобилю приятный вид, и это позволит клиентам выделяться. Однако фирменные черты из прошлого никуда не денутся: в первую очередь это касается спецверсий, например, GTI.

В детали новых моделей Volkswagen оба руководителя дизайнерских бюро не вдавались, но отметили, что работа ведётся и над электромобилями, и над топливными моделями. При этом принципиально новые электрокары задерживаются, автоконцерн теряет деньги на продажах и вынужден сокращать затраты за счёт непопулярных мер.