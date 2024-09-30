Geely подтвердила скорый дебют гибрида с запасом хода 2000 км. На Всемирной конференции по автомобилям на новых источниках энергии гендиректор холдинга Ган Цзяюэ подтвердил: в течение года в серию пойдёт гибрид с рекордной эффективностью. Речь идёт о системе Thor PHEV следующего поколения: тепловой КПД бензинового мотора составит 46%, расход топлива не превысит трёх литров на 100 км, а комбинированный запас хода составит свыше 2000 километров.

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Geely уже успела поспорить с BYD, у кого самый эффективный гибрид. В июне публичная дискуссия свелась к тому, что система Geely так и не стала серийной. Теперь тесты завершены, а значит скоро в Китае будет два гибрида с запасом хода свыше 2000 километров. По неофициальным данным в случае с Geely речь идёт не о седане, а о кроссовере!

Самым продвинутым может стать 4,74-метровый вседорожник суббренда Galaxy с 1,5-литровым «атмосферником» и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Однако компания Geely не говорит о том, какая модель удостоится статуса наиболее эффективного гибрида. Зато холдинг похвастался новым стендом для испытаний электродвигателей: дескать, в лаборатории можно тестировать моторы с частотой до 30 000 об/минуту с напряжением до 1200 Вольт.

Хотя не все технологии Geely стали массовыми, за восемь месяцев 2024 года объём продаж автомобилей на новых источников энергии вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупные продажи суббренда Galaxy превысили 200 тысяч единиц, и рост не прекращается. Продажи электрокаров может подстегнуть внедрение инновационных аккумуляторов с огромным ресурсом.