Таксисты рассказали, как часто нужно менять моторное масло в рабочих авто

Двигатель в автомобилях, которые используют как такси, работает в режиме максимальной загрузки. Портал "АвтоВзгляд" пообщался с водителями, которые проводят в машинах по 12-14 часов в день.

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Таксист и владелец Toyota Camry 2022 года выпуска с 2,4-литровым мотором рассказал, что использует только оригинальные запчасти, но масло - отечественное. Он проехал на нем 112 тысяч километров, двигатель работает хорошо. Масло таксист меняет каждые 7-8 тысяч километров: его его мнению, дольше оно не служит.

Хозяин пригнанного из Кореи Kia K5 с пробегом 110 тысяч километров использует фирменные расходники и меняет их раз в 10 тысяч километров. Фильтры покупает не оригинальные, а аналоги. По мнению автовладельца, это даст ему возможность проехать не менее 300 тысяч километров.

Еще один таксист ездит на купленной в 2021 году новой Kia K5 проехал 420 тысяч км. Автомобиль трижды был на СТО у официального дилера, а затем обслуживался у проверенного мастера в другом сервисе. Масло владелец менял каждые 5 тысяч километров - брал недорогое отечественное. Расходники ставил неоригинальные, но качественные. Сервисный интервал длился не более 5 тысяч километров: каждый раз автомобиль получал новое масло и воздушный фильтр, заправлялся на одной АЗС. Пока никакого ремонта в машине таксист не делал - только замену расходников.

Резюме: автомобиль, который используется очень активно, требует регулярной (чаще, чем прописано в инструкции) замены масла - можно и недорогого, но подходящего для двигателя. Именно короткий межсервисный интервал важнее, чем установка фирменных расходников.

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