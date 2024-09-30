ЛиАЗ начал производство «антисанкционных» автобусов-гармошек. Телеграм-канал «Автобусы и вообще» выяснил, что дочерняя компания «Группы ГАЗ» возобновила сборку сочлененных машин. Первый «импортозамещённый» автобус-гармошка прибыл на стоянку к дилеру под Санкт-Петербургом; контрактом предусмотрена поставка 52 единиц. У новинки сохранился индекс ЛиАЗ-621365, но технически ничего общего с одноимённой моделью двухлетней давности нет.

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В 2022 году автобусы-гармошки ЛиАЗ-621365 оснащались дизелем ЯМЗ-536, немецкими мостами и трансмиссией (от поставщика ZF). Теперь ставка сделана на отечественный двигатель ЯМЗ-537: гармошка стала первым носителем этого турбомотора. Другие компоненты китайские: оси и ведущий мост поставляет Shaanxi HanDe, коробку передач — Xi'an FC.

С новым двигателем ЛиАЗ-621365 стал более тяговитым: крутящий момент увеличился с 1221 до 1500 Нм. Оба агрегата соответствуют экостандарту «Евро-5», запас хода составляет 730 километров. Как и прежде низкопольный автобус длиной без малого 19 метров рассчитан на 190 пассажиров: 152 места стоячих, 37 сидячих и одно инвалидное. Цен в открытом доступе нет.

Основным покупателем автобусов-гармошек может быть Мосгортранс, хотя первый контракт заключен с Северной столицей. В других российских городах гармошки тоже постепенно возвращаются, хотя не на всех маршрутах и не для каждой транспортной схемы использование таких больших автобусов целесообразно.