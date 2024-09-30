Большой тест-драйв новой Lada Vesta с электронными системами помощи

Нечасто поводом для презентации становится набор новых опций, а не хотя бы рестайлинг. Но случай с Вестой — особенный, потому что эта модель проходит очень тернистый путь эволюции. Каждый её виток даётся производителю нелегко — то внутренние сложности, то внешние факторы вроде импортозамещения.

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Последнее и стало причиной того, что некоторое время обновленная Vesta (NG) продавалась без системы стабилизации и других важных систем. Но автовазовцы всё же нашли новых поставщиков и внедрили целый пакет новых опций. Который заставил меня не только потыкать в салоне клавиши и подёргать порезче рулём, но и посмотреть на Весту как на продукт разработки.

Взять, например, ключевой пункт этого комплексного обновления — систему стабилизации. Большинству водителей известно, что она устроена приблизительно так: набор датчиков, блок управления и интеграция с системой АБС. Когда надо — электроника прикроет газ и прикусит колодками нужное колесо. Но за этими простыми действиями автоматики скрывается большая работа инженеров, программистов и испытателей. Комплекс ESC (глобальная аббревиатура для системы стабилизации) той же Весты включает в себя 8 функций:

- ABS, предотвращение блокировки колес при торможении

- EBD, распределение тормозного усилия между осями

- CSС, стабилизация заноса задней оси при сбросе скорости в повороте

- VDC, стабилизация сноса передней оси при превышении скорости в повороте

- TCS, противобуксовочная система

- HBA, увеличение тормозного усилия при экстренном торможении

- AHW, аварийная сигнализация при экстренном торможении

- HAS, удержание тормозами для помощи при старте в гору

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И каждую из этих подсистем надо настроить и проверить в разных условиях: летом на сухой, мокрой и неровной дороге; а также зимой на снегу, льду и «миксте». Представляете, какой получается объём протоколов испытаний и инженерных данных? И какое количество ресурсов требуется, чтобы создать и отладить всего лишь одну систему стабилизации?

В ходе тест-драйва у меня не было возможности воспроизвести все вышеперечисленные испытания для всех подсистем. Да и кто я такой, чтобы перепроверять заводских инженеров. Но пробудить систему стабилизации и оценить характер её реагирования всё же было необходимо. Поэтому я нашёл грунтовую дорожку и вызывал занос посредством сброса газа под контрсмещение — с последующей коррекцией рулём и газом и без таковой.

© Lada

© Lada

Во всех сценариях система стабилизации отрабатывала оперативно. И — что также немаловажно — в меру, то есть своевременно прекращая вмешательство. Ведь нередко встречается настройка, когда электроника слишком долго «держит» в своей власти автомобиль, не давая восстановить тягу. Такое может дополнительно дезориентировать водителя и напрямую повлиять на безопасность. Так как наличие тяги на колёсах — одна из составляющих стабильности и послушности автомобиля.

© Lada

В общем, стабилизация теперь имеется и работает, дополняя и без того безопасное и понятное «голое» шасси Весты. Обнажить его обратно возможно нажатием кнопки, но работает это только на скоростях до 57 км/ч. Этого диапазона, конечно, не хватит, чтобы насладиться отличным балансом управляемости вазовского седана так, как мы делали это на зимних гонках в Сосновке. Но одолеть с разгона грунтовую горку или выбраться из сугроба — будет достаточно.

© Lada

Другая новая опция — система контроля слепых зон — тоже не так проста, как кажется. Чтобы световые индикаторы в зеркальных элементах корректно информировали о спрятавшейся где-то сбоку попутке и не дезинформировали водителя, необходимо задать правильные параметры их срабатывания. А именно:

- работа на скорости выше 30 км/ч (иначе будет раздражать в пробках)

- разница со скоростью обгоняющего автомобиля до 25 км/ч (достаточно, чтобы не перестроиться под обгоняющий автомобиль в большинстве ситуаций)

- разница со скоростью обгоняемого автомобиля до 10 км/ч (в случае большей разницы перестроение и так безопасно)

- функция автоматического снижения яркости индикатора в тёмное время суток

- возможность принудительного отключения системы

© Lada

Следующее нововведение — добавили автоматический режим стеклоподъёмников с защитой от защемления (проверено — последняя работает чётко). Здорово, но с двумя оговорками. Во-первых, это улучшение доступно только для передних дверей. Можно возмутиться, что экономят на спичках, но с другой стороны — вспомните, как долго на вполне приличных японских моделях было всего одно автостекло у водителя.

А когда наконец появились все четыре, то как крупно и пафосно стали подписывать блок клавиш — ALL AUTO (мы видели это на Camry в 2014 году — прим. ред.). Второй нюанс: опция почему-то положена только максимальной версии Весты. Но зато хорошо, что в базовую комплектацию включена система стабилизации, а не наоборот — автостёкла.

© Lada

Также добавились светодиодные противотуманки, которых у Весты некоторое время не было ввиду отсутствия подходящего российского поставщика. В «птфках» реализована функция подсветки поворота на скоростях до 40 км/ч, которая активируется с соответствующей стороны бампера при включении поворотника или повороте руля более чем на 25 градусов. А также обе противотуманки светят одновременно при включении задней передачи и движении назад на скорости до 10 км/ч.

© Lada

Кстати, задний парктроник работает уже до 12 км/ч — вот они, тонкости калибровки, о которых пользователь даже не задумывается. И это как раз и является маркером качественной работы инженеров, ведь большинство облегчающих жизнь мелких техно-удобств призваны делать это как раз незаметно. А обращают на себя внимание только тогда, когда что-то настроено неудачно — вроде бы и есть помощник, но не факт, что без него было бы хуже.

© Lada

Продолжая тему безопасной парковки — у Весты также появился передний парктроник и система динамической разметки для камеры заднего вида. Правда, качество картинки последней ниже среднего, и на заводе признают необходимость апгрейда камеры. Нынешнее раритетное «железо» — наследие времён альянса с Renault. И найти здесь удачное импотрозамещение — целый квест, как и в случае с многими другими системами и компонентами, вроде «туманок».

© Lada

© Lada

Ещё один пример тонких настроек, о которых никогда не задумается ни один пользователь — алгоритм подогрева передних сидений. Установленный в рамках пакета обновлений обогрев имеет трёхступенчатую регулировку интенсивности. Её особенность в том, что первый и второй уровни греют непрерывно, а на третьем нагревательные элементы достигают максимальной температуры, после чего на время отключаются, чтобы не превращать кресло в сковородку.

© Lada

© Lada

В передних креслах подогрев реализован как в подушках, так и в спинках, а вот в заднем диване от подогрева спинки пришлось отказаться ввиду его складной конструкции — это прерогатива сделанного на базе Весты бизнес-седана Aura. Зато у обновлённой Весты сзади появился откидной подлокотник с подстаканниками. Осталось ещё сделать регулировку по высоте и вылету центрального подлокотника спереди — и будет совсем хорошо.

© Lada

© Lada

Возвращаемся к «тёплым опциям»: теперь у версий с обогревом лобового стекла греются ещё и форсунки омывателя — обе функции управляются одной и той же кнопкой. Соответственно, если отсутствует оборгев «лба» — значит и форсунки будут «холодные». А под самим лобовым стеклом теперь может находиться датчик дождя и света — это очередная новая опция.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Целый список обновлений прилетел и в мультимедийку со встроенным Яндексом: появилось голосовое управление звонками, оптимизирован поиск контактов, поменялся интерфейс музыки и улучшены другие мелочи. К сожалению, интерфейсу по-прежнему не хватает интуитивности — над многими простыми действиями с непривычки приходится раздумывать слишком долго. А вот с функциональностью всё было и так хорошо, стало ещё лучше и будет продолжать совершенствоваться благодаря регулярным обновлениям «по воздуху».

© Lada

Наконец, большой апгрейд Весты завершают функции электроскладывания зеркал и отключения переднего пассажирского эйрбэга (для установки детского кресла), подсветка перчаточного ящика и новый дизайн колёс. Увеличение стоимости модели за счёт добавления оборудования незначительное: от 10 до 74 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

С учётом того, что Vesta с двумя педалями в топе стоит меньше 2 миллионов рублей, такой набор оборудования — хорошее предложение. В рамках этого материала нет цели определить самый лучший и выгодный автомобиль в этом бюджете — для этого необходим большой сравнительный тест. Но сухое сравнение оснащённости сделать несложно, и сопоставив результаты с ценами, можно увидеть в Весте выгодное предложение с точки зрения количества «фарша» за свои деньги.