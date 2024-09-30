Стало известно, когда Rolls-Royce откажется от двигателя V12

Выяснилось, когда Rolls-Royce откажется от двигателя V12. Журнал Automotive News утверждает, что эра бензиновых люксовых автомобилей завершится в 2031 году. К концу 2030 года Rolls-Royce сформирует линейку «чистых» электрокаров, а затем отправит в отставку последние модели с двенадцатицилиндровым мотором. Флагманский седан Phantom переведут на электротягу к концу 2028 года, а в начале 2027 года гамму дополнит небольшой электрокроссовер.

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Инсайдеры утверждают, что «батарейный» вседорожник Rolls-Royce не будет заменой Cullinan: речь идёт о более компактной модели, которая останется столь же роскошной. Таким образом, в 2027 году в линейке будет два кроссовера: бензиновый и электрический. Скорее всего к этому времени Rolls-Royce перейдёт на более современные аккумуляторы и электромоторы.

В 2027 году запланировано обновление электрического купе Spectre, и две «батарейные» модели могут быть унифицированы. Преемник культового Rolls-Royce Phantom появится ближе к концу 2028 года, и это тоже будет электромобиль. До конца жизненного цикла все текущие модели сохранят 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом: переходить на гибриды не планируют.

Интересно, что источник не упоминает о судьбе Rolls-Royce Ghost. Весной появилась информация, что седан отправят в отставку в 2029 году, а преемника у него не будет, поскольку нишу займёт новый баварский седан Alpina. Если инсайды подтвердятся, то очень скоро у нового дизайнера Rolls-Royce будет возможность создать целую плеяду моделей.