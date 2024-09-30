Названы сроки начала продаж в России кроссовера Bestune T90

Новый кроссовер Bestune T90 от FAW должен появиться в продаже в России в конце октября – начале ноября 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

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По его словам, новый Bestune T90 будет доступен в трех комплектациях, его ориентировочная стоимость пока не известна.

Новинка станет флагманом бренда в России. Известно, что автомобиль собран на модернизированной платформе FMA-A2. Его габариты составляют 4718 х 1880 х 1710 мм при колесной базе размером 2772 мм. Техническое оснащение новой модели неизвестно. Однако в Белоруссии автомобиль продается с 1,5-литровым турбомотором на 179 л.с. или с 2-литровым наддувным агрегатом на 252 л.с. В первом случае Т90 получил 7-ступенчатый «робот», а во втором — 8-диапазонную АКП.

Также у кроссовера есть 8-дюймовая панель приборов, проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и т.д.

До этого стало известно, что в Китае начался прием заказов на самый большой в истории кроссовер Smart. Модель Smart #5 по предзаказу предлагается минимум за 245 тыс. юаней (3,2 млн рублей).

Smart #5 построен на платформе SEA от Geely c 800-вольтовой электросистемой, он выпускается с одним или двумя электродвигателями. Одномоторный кроссовер выдает 335 л.с. или 358 л.с. В двухмоторном варианте силовая установка развивает от 579 до 637 л.с. Самая мощная версия Smart называется Brabus Performance.