В Башкирии началась распродажа авто должников по ценам от 211 тысяч рублей

В Республике Башкортостан пройдёт очередной раунд аукционных торгов автомобилей, которые были конфискованы у сограждан за долги, сообщает UfaTime.ru.

Самым дешёвым лотом со стартовой ставкой 210,8 тысячи рублей стал "паркетник" Chery Tiggo 2012 года выпуска. Чуть дороже - 382 500 рублей - выставлен Ford Focus 2010 года выпуска. В полмиллиона почти вписывается одногодка "Фокуса" - Volkswagen Passat за 510 тысяч рублей.

Категория до миллиона представлена Chevrolet Niva 2019 года за 722 500 рублей, Lada Vesta 2021 года за 782 тысячи рублей, Skoda Octavia 2012 года за 880 тысяч рублей, а также Lada Vesta 2019 года за 909 500 рублей.

Свыше миллиона рублей планируют выручить за Zotye T600 2018 года выпуска - начальная цена 1 080 000 рублей, Lada Granta 2020 года (1 056 000 рублей), УАЗ 390995-04 2021 года (1 164 000 рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года (1 819 000 рублей).

Отмечается, что заявки на участие в торгах принимаются до 21 октября через электронную площадку "СберА", дата проведения аукциона - 28 октября.