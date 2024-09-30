Автоэксперт объяснил, зачем на шинах делают протектор елочкой

Рисунки протектора современных шин имеют различные визуальные исполнения, которые делятся на симметричные и ассиметричные, направленные и нет, а также на их комбинации.

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Близится смена сезона, и в сегменте зимних шин среди этого многообразия особенно популярна "елочка" - так автолюбители называют направленный симметричный рисунок. У рисунка подобного типа, его еще называют скандинавским, помимо внешней привлекательности есть ряд преимуществ при использовании в суровых зимних условиях, которыми так изобилует наша страна. Об этом "Российской газете" рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (шинный кластер "Кордиант") Алексей Стасюк.

"Вообще у водителей много требований к шинам, но главное с точки зрения обеспечения безопасности на зимней дороге - это лучшее сцепление, в частности, при гололеде, на снегу и "снежной каше", которая состоит из смеси снега, воды и реагентов. Скандинавский рисунок протектора как раз и сочетает в себе оптимальный набор преимуществ для обеспечения отличного сцепления автомобиля с дорогой в таких сложных условиях. Во-первых, направленные шины отлично отводят снег и ту самую снежную кашу из пятна контакта шины с дорогой - за счет широких канавок и их продуманной конфигурации. Во-вторых, при движении по скользким покрытиям на таких шинах автомобиль лучше ускоряется и, что еще важнее, эффективнее тормозит, так как длина рабочих кромок и ламелей, которыми шина "цепляется" за дорогу, в случае скандинавской конфигурации рисунка, выше", - отметил специалист.

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