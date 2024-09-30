Появилось первое изображение нового Ford Expedition

Ford раскрыл дату премьеры внедоржника Expedition нового поколения. Американский автогигант поделился первым официальным изображением следующего Expedition. Он получит пересмотренный дизайн с оглядкой на другие современные Ford и Lincoln Navigator, а «начинка», вероятно, останется прежней: по крайней мере, появление более мощного мотора в гамме не ожидается. Глобальный дебют новинки запланирован на 3 октября.

На тизере видна тонкая светодиодная полоса, обрамляющая фары и нижнюю часть решетки радиатора. Оптика выглядит у́же, чем у актуального Ford Expedition, а нижняя часть передка с крупными горизонтальными воздухозаборниками — более агрессивной.

© Motor1

© Motor1

© Lincoln

Заднюю дверь под названием Split Gate, состоящую из двух частей разного размера, позаимствуют у соплатформенного Lincoln Navigator.

Он же поделится с более доступным Expedition убранством салона. Крупный 48-дюймовый кластер, однако, Ford не получит. Нынешний портретно-ориентированный дисплей заменят на более компактный с физическими элементами управления снизу.

Нынешний Expedition оснащается 3,5-литровым V6 мощностью до 446 лошадиных сил (692 Нм крутящего момента), который тоже делит с Lincoln. Вероятно, мотор перейдет вместе с внедорожником в следующее поколение.

На этой неделе Ford рассказал об очередном обновлении своего автопилота BlueCruise. Он лучше работает в плохую и ясную погоду (датчики реже «слепнут» от солнца), а также лучше вписывается в крутые повороты.