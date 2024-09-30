Что сегодня можно купить вместо европейского «люкса»

Quto назвал самые дорогие автомобили на российском рынке. Ошибочно думать, будто китайский автопром делает лишь сравнительно бюджетные машины. В гамме «поднебесных» производителей есть очень дорогая (и притом весьма нетривиальная) техника. И некоторые экземпляры вполне официально продаются на территории нашей страны.

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M-Hero за 14 490 000 ₽

Как вам «китаец» стоимостью 15 миллионов рублей? Бензоэлектрический M-Hero стоит именно столько! Перед нами рамная модель длиной 5066 мм, шириной 2080 мм и высотой 1935 мм. Размер колёсной базы – 2950 мм.

Гибридный вариант оборудован тремя электрическими моторами и двигателем внутреннего сгорания, который питает батарею. Суммарная отдача агрегатов достигает 816 л. с. и 1050 Нм, запас хода равен 750 км по современному циклу WLTP.

На сегодня этот автомобиль является единственным официально представленным внедорожником, у которого есть система «крабового хода». И вообще, M-Hero — та модель, которой можно смело заменить «Гелик».

© Hongqi

Hongqi за 9 490 000 ₽

Hongqi («Красное знамя») — это китайский премиум-бренд, продажами которого занимается компания «ФАВ — Восточная Европа». А флагман этого бренда — большой электрический кроссовер E-HS9 длиной 5209 мм.

В российском варианте электрокросс оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 551 л.с. (передний выдает 218 л.с. и 300 Н·м, задний — 333 л.с. и 450 Н·м) и тяговой батареей емкостью 99 кВт·ч. Паспортная дальность хода — 510 км.

Уже базовая версия, что имеет нескромное название Deluxe, имеет пневматическую подвеску, четырёхзонную климатику и раздельные кресла второго ряда, оборудованные электроприводом, подогревом и вентиляцией.

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Voyah Dream за 10 290 000 ₽

Эта «сухопутная яхта» от премиального подразделения компания Dongfeng выпускается и в электрическом, и в гибридном варианте, так что покупатель может выбрать подходящую под конкретные условия версию.

В движение полноприводную батарейную машину приводит двухмоторная установка отдачей 435 сил, так что время разгона до 100 км/ч составляет всего 5,9 секунды! Аккумулятора ёмкостью 108,7 кВт·ч хватает на 482 км.

В свою очередь, гибриду положен бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, которому ассистирует пара электромоторов. Суммарная отдача этой силовой установки скромнее — 393 или 421 л.с.

© MG

MG Cyberster за 9 499 000 ₽

Это очень яркая (во всех смыслах) модель: у неё строго двухместный салон, складной мягкий верх и подъёмные двери. При этом открытая «эгоистка» имеет солидные габариты — в длину кузов насчитывает 4535 мм!

Полноприводному электрокару положена связка из двух моторов мощностью 544 л. с. Запаса энергии от аккумулятора ёмкостью 77 кВ·т хватает на преодоление 520 км. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,2 секунды.

Также автомобиль интересен системой открытия дверей, где угол регулируется от 30 до 70° (по технологии Lamborghini). Торгует такими родстверами представитель британско-китайской марки, компания «Эм Джи Мотор Рус».

Как видим, российский рынок оказался разделен между атопроизводителями КНР. Но не каждый, кто покупает машину из Небесной империи, знает, как правильно произносить марки китайских автомобилей.