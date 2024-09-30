Новый босс Bentley объяснил ставку на гибриды, а не электрокары. В беседе с Car & Driver исполнительный директор люксового бренда Франк-Штеффен Валлизер признал: процесс принятия «чистых» электромобилей займёт больше времени, чем предполагалось. По мнению босса Bentley, сейчас на рынке роскоши люди отвергают электромобили и рассматривают только варианты с двигателями внутреннего сгорания. Однако в будущем ситуация обязательно изменится.

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Франк-Штеффен Валлизер привёл в пример развитие смартфонов. В начале 2000-х казалось, что мобильный 3G-интернет будет везде через три года. Однако прогнозы не сбылись: процесс занял 10 или 12 лет. Затем глубина использования оказалась намного больше, чем ожидалось. По мнению босса Bentley, с электромобилями может быть такая же история, когда разовьётся инфраструктура.

Bentley не может себе позволить выпускать одновременно и бензиновые, и электрические автомобили в одном сегменте. Поэтому британской марке пришлось найти что-то другое. В настоящий момент компромиссной технологией представляются подключаемые гибриды. По оценке Валлизера, «это хорошее решение, которое может удовлетворить потребности клиентов». Однако руководитель марки не готов подтвердить полный переход на PHEV-системы.

Что касается чистого электромобиля Bentley, то он выйдет на рынок с задержкой — только в 2027 году. Полностью электрическим бренд может стать к середине 2030-х, причём Валлизер упомянул об амбициях, а не об окончательном плане. Новый электрокар Bentley не заменит какую-то модель, а дополнит гамму. Чисто бензиновые модели останутся мелкосерийным эксклюзивом.