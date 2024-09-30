В автомобилях Toyota, Mazda и Fiat серьезные проблемы с ПО

Toyota, Mazda и Fiat отзывают 136 тысяч автомобилей, и вот почему. Сразу несколько автомобильных компаний столкнулись со сбоем в работе ПО в своих автомобилях. Так, у Toyota обнаружились ошибки в программном обеспечении электронного блока управления системы стабилизации, а у Mazda и Fiat некорректно работает ПО модулей управления подушками безопасности. В обоих случаях поставщиком оборудования выступает немецкая фирма Bosch.

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Как сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), Toyota отзывает в США более 42 тысяч гибридных кроссоверов Corolla Cross, у которых сбоит ПО электронного блока управления системы стабилизации. Из-за этого может выйти из строя усилитель экстренного торможения при поворотах. Ремонтная компания затрагивает автомобили, произведенные в 2023-2024 годах и оснащенные тормозным приводом Bosch.

Аналогичное ПО используется не только на Corolla Cross, но и на других автомобилях японской марки. В настоящее время автопроизводитель проверяет модели на наличие ошибок.

Об отзыве объявила и Mazda: в сервисы пригласят владельце 77 670 экземпляров MX-5, которые были выпущены в период с 2016 по 2023 год. А Fiat, свою очередь, уведомляет о проблемах, которые могут затрагивать 15 835 экземпляров 124 Spider, произведенных с 2017 по 2020-й. В обоих случаях причиной отзыва стали ошибки ПО модулей управления подушками безопасности производства североамериканского подразделения Bosch. В случае ДТП эйрбеги могут сработать с чрезмерной силой, и, чтобы этого не произошло, дилеры бесплатно перепрограммируют модули.

С аналогичными проблемами могут столкнуться владельцы перечисленных моделей, проданных в Европе. Однако и Mazda, и Fiat заверяют, что у них нет информации об авариях и пострадавших из-за некорректно работающего ПО. Подчеркивается, что выявленные дефекты связаны с недоработкой проектировщиков, а не с дефектом отдельных компонентов.