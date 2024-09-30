Внедорожник Tank 700 заметили у дилеров в России

В следующем месяце стартуют продажи Tank 700, однако автомобили уже добрались до отечественных дилеров. Сайт "Китайские автомобили", опубликовавший фото внедорожников, утверждает, что они ввезены по официальным каналам.

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Важная особенность Tank 700 на фотографиях - они не гибридные, а бензиновые и без электрических довесков. Однако гибрид в РФ тоже будет представлен, и ранее появлялась информация, что именно гибрид выйдет на рынок первым.

О нём известно, что пиковая отдача системы составляет 517 л.с. и 800 Нм. Она состоит из бензинового V6 объёмом 3.0 литра, 9-ступенчатого "автомата" и электродвигателя. Привод - полный, с блокировками переднего и заднего дифференциалов. Бензиновый Tank 700, скорее всего, получит тоже топовый V6 мощностью 360 л.с.

Больше подробностей о Tank 700 для России должны раскрыть 1 октября в рамках онлайн-презентации модели.

Ранее "РГ" сообщала, что в России начнутся продажи специального Tank 300 с подготовкой для бездорожья.