Внедорожник Tank 700 заметили у дилеров в России. Авто сняли на фото
В следующем месяце стартуют продажи Tank 700, однако автомобили уже добрались до отечественных дилеров. Сайт "Китайские автомобили", опубликовавший фото внедорожников, утверждает, что они ввезены по официальным каналам.
Важная особенность Tank 700 на фотографиях - они не гибридные, а бензиновые и без электрических довесков. Однако гибрид в РФ тоже будет представлен, и ранее появлялась информация, что именно гибрид выйдет на рынок первым.
О нём известно, что пиковая отдача системы составляет 517 л.с. и 800 Нм. Она состоит из бензинового V6 объёмом 3.0 литра, 9-ступенчатого "автомата" и электродвигателя. Привод - полный, с блокировками переднего и заднего дифференциалов. Бензиновый Tank 700, скорее всего, получит тоже топовый V6 мощностью 360 л.с.
Больше подробностей о Tank 700 для России должны раскрыть 1 октября в рамках онлайн-презентации модели.
Ранее "РГ" сообщала, что в России начнутся продажи специального Tank 300 с подготовкой для бездорожья.