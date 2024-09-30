Эксперт рассказал, что будет с ценами на авто после повышения утильсбора

Индексация утилизационного сбора на автомобили в России с 1 октября приведет к росту цен на машины, однако, он будет постепенным. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

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«Тут все зависит от политики китайских компаний. Есть информация, что ряд дилеров уже получили письма от представительств китайских компаний, в которых сообщается: с 1 октября прайс-лист на модели отдельных брендов повысится на 5-7%. Не так значительно, как вырастет утильсбор. Да и не факт, что их правда уже завтра повысят», — сказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь, добавил, что подорожание затронет и отечественные машины. По их мнению, на автомобильном рынке на фоне этого может наступить спад продаж, особенно это затронет самый массовый сегмент — автомобили за 2-3 млн рублей.

В середине сентября Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.