АвтоВАЗ стал красить Lada Granta на конвейере Niva, и вот зачем. Тольяттинский портал Avtograd News поделился информацией о грядущих рокировках в производственных цехах. По данным инсайдеров седаны Granta стали в тестовом режиме окрашивать на линии Niva; со временем четырёхдверки будут собирать на одной нитке с внедорожниками. Освободившиеся мощности задействуют для Iskra: вместе с новой моделью продолжат собирать только лифтбеки Granta.

Инсайдеры подтверждают грядущую отставку Lada Granta Cross: универсал снимут с производства, чтобы старая модель не конкурировала с двухобъёмными Iskra и Iskra Cross. Седаны и лифтбеки Granta останутся в строю, но в будущем четырёхдверку станут собирать на третьей линии вместе с «Нивами». Подобный опыт у АвтоВАЗа уже был: в своё время вперемешку собирали Lada Priora и Niva.

Конвейерную нитку Lada Niva тоже ждут перемены: к декабрю дочернее предприятие «ВИС-Авто» начнёт самостоятельно окрашивать свои грузовички на базе «Нивы». Таким образом линия немного разгрузится, что позволит добавить на конвейер под номером пять седаны Granta. Вероятно, после начала производства Lada Iskra уже немолодая Granta лишится статуса бестселлера АвтоВАЗа.

Можно ожидать, что в строю останутся самые бюджетные Lada Granta с 8-клапанным двигателем и в небогатых комплектациях. В свою очередь самые доступные Vesta NG из гаммы могут убрать. Освободившуюся нишу займёт Lada Iskra, чтобы свести к минимуму внутреннюю конкуренцию между соразмерными моделями B-класса.