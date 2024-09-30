АвтоВАЗ начал тестировать кроссовер на базе Vesta: первое фото. Тольяттинский портал Avtograd News поделился снимком агрегатоносителя, сделанного из универсала Vesta SW. Новую разработку выдаёт увеличенный клиренс, расширенная колея, нестандартные диски с креплением на пяти болтах, а также лифтованный кузов. По концепции прототип напоминает «Тарзаны» начала 2000-х, но сходство обманчиво: полного привода у кроссовера не будет.

Принадлежность мула к АвтоВАЗу очевидна: автомобиль выехал из ворот научно-технического центра, на нём установлены внутризаводские номера Lada. Колёсные арки вырезаны с большим запасом: задняя практически касается лючка бензобака! Вылет колёс намекает, что колея кроссовера будет расширена, также может измениться колёсная база.

Вероятно, АвтоВАЗ перейдёт на крепления колёс пятью болтами, то есть кроссовер на базе Lada Vesta не будет унифицирован с исходником по ступицам. Официальные сообщения о проекте расплывчатые: покупателям обещают «бомбовый» дизайн, а ещё АвтоВАЗ не сомневается в коммерческом успехе новинки. Платформу автомобиль разделит с «Вестой», но полного привода не будет.

В серию кроссовер пойдёт только в 2026 году, но публичная премьера ожидается будущим летом — на Петербургском международном экономическом форуме. А ближайшими новинками Lada станут Aura, Iskra и Niva Sport: их производство и продажи обещают наладить в течение полугода.