Завод для сборки китайских тракторов планируют построить в России
Группа UMG Дмитрия Стрежнева в настоящее время занимается проработкой проекта, предполагающего выпуск китайских сельскохозяйственных тракторов в России. Компания задумалась о строительстве нового завода, который станет производственной базой для создания техники, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя фирмы.
Напомним, что группой UMG ранее была представлена линейка из ряда тракторов под собственным брендом мощностью от 90 до 260 л. с. Как отмечалось, пока эти машины поступают в Россию из КНР в виде крупноузловых комплектов, из которых собирают технику на входящем в группу Брянском тракторном заводе.
Еще летом название китайского поставщика машкомплектов для российской компании не раскрывалось. Как отмечается, «представленная ею модельная линейка по техническим характеристикам совпадает с продукцией китайской компании Weihe, которая уже присутствует на отечественном рынке».
Ранее сообщалось, что ГАЗ начал выпускать полноприводные Gazelle NN. Снимки фургона в исполнении 4х4 были сделаны у завода в Нижнем Новгороде.