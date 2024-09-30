Завод для сборки китайских тракторов планируют построить в России

Группа UMG Дмитрия Стрежнева в настоящее время занимается проработкой проекта, предполагающего выпуск китайских сельскохозяйственных тракторов в России. Компания задумалась о строительстве нового завода, который станет производственной базой для создания техники, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя фирмы.

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Напомним, что группой UMG ранее была представлена линейка из ряда тракторов под собственным брендом мощностью от 90 до 260 л. с. Как отмечалось, пока эти машины поступают в Россию из КНР в виде крупноузловых комплектов, из которых собирают технику на входящем в группу Брянском тракторном заводе.

Еще летом название китайского поставщика машкомплектов для российской компании не раскрывалось. Как отмечается, «представленная ею модельная линейка по техническим характеристикам совпадает с продукцией китайской компании Weihe, которая уже присутствует на отечественном рынке».

Ранее сообщалось, что ГАЗ начал выпускать полноприводные Gazelle NN. Снимки фургона в исполнении 4х4 были сделаны у завода в Нижнем Новгороде.