Выпускать кроссовер "Москвич 8" начнут в октябре

Новый кроссовер "Москвич 8" начнут выпускать в октябре 2024 года, сообщает Autonews. Модель уже представлена на официальном сайте возрожденного бренда. При этом продажи машины стартуют до конца это года.

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Цены пока не объявлены. Как и комплектации кроссовера.

"Москвич 8" - большой семейный кроссовер с кузовом длиной 4825 мм и колёсной базой 2830 мм. Модель будет представлена исключительно с 7-местной компоновкой салона.

Интерьер получил отделку из двухцветной кожи, атмосферную подсветку, цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, которая объединена с дисплеем мультимедиа, физические "горячие" клавиши, селектор трансмиссии-шайбу, беспроводную зарядку для смартфона, систему камер кругового обзора, поддержку подключения по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

Габариты модели: 4825 х 1870 х 1758 мм, размер колесной базы - 2830 мм. Тогда автопроизводитель сообщил, что новинка будет представлена на рынке исключительно с 7-местным салоном.

Силовой агрегат также известен: связка турбомотора 1.5 литра мощностью 174 л.с. и 7-ступенчатого робота с двойным сцеплением, привод - передний.